İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı öncesinde denetim uyarısı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı öncesinde denetim uyarısı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı öncesinde denetim uyarısı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurdu.


İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yapılacak 31 ilin valiliğine, kısıtlama başlamadan önce uygulama yapılması yönünde talimat gönderdi. Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimatta, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 17 Nisan tarihi saat 24.00 ile 19 Nisan saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırları içerisinde bulunan vatandaşların (istisnalar hariç) sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.


Bakanlık, valiliklerden, korona virüs salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma yasağı ve daha önceden alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla 15.00-24.00 saatleri arasında uygulama yapılmasını istedi. Bu kapsamda bugün belirtilen saatleri arasında market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde ve sokaklar, akaryakıt istasyonları gibi yerlerde sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı uygulamalarına ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak. Toplu taşıma araçlarında ve duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar denetlenecek. Bugün saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market gibi iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek. Sosyal mesafe ihlallerinin olabileceği yerlerde, sosyal mesafeyi sağlayacak tedbirler alınacak. Ayrıca alınan kararlara uymayan iş yerlerine ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak. - ANKARA

Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:28 Kaynak: İHA

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