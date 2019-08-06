İçişleri Bakanlığından STK'ler ile iş birliği kamu spotu
2 saat önce
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce "Bir Elin Nesi Var" adlı kamu spotu hazırlandı.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:10 Kaynak: AA
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce "Bir Elin Nesi Var" adlı kamu spotu hazırlandı.
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından onaylanan, "Bir Elin Nesi Var" adlı 45 saniyelik kamu spotu yayımlandı. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği
'nin ortak finansmanıyla hazırlanan videoda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
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