İçişleri Bakanlığından Şubat Ayı Değerlendirmesi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayındaki operasyonlara ilişkin, "Aralarında Terörden Arananlar Listesi'ndeki 3 teröristin de yer aldığı 8'i ölü, 52'si sağ, 33'ü teslim olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, şubat ayındaki operasyonlara ilişkin, "Aralarında Terörden Arananlar Listesi'ndeki 3 teröristin de yer aldığı 8'i ölü, 52'si sağ, 33'ü teslim olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.



Çataklı, Bakanlık Basın Toplantı Odası'nda yaptığı şubat ayı değerlendirmesinde, terör örgütlerine karşı her türlü mevsim ve coğrafi şartlara rağmen operasyonların kararlı ve başarılı şekilde yürütüldüğünü söyledi.



İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde geçen ay 11'i büyük, 38'i orta çaplı olmak üzere kırsalda 7 bin 893, şehirlerde de 2 bin 8 operasyon yapıldığını belirten Çataklı, "Operasyonlarda aralarında Terörden Arananlar Listesi'ndeki 3 teröristin de yer aldığı 8'i ölü, 52'si sağ, 33'ü teslim olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi." diye konuştu.



Çataklı, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 56'sının PKK/KCK, 22'sinin DEAŞ,15'inin ise aşırı sol terör örgütü mensubu olduğunu kaydetti.



Bu operasyonlarda aralarında Terörden Arananlar Listesi'nde "yeşil kategori"de aranan DHKP-C'liler Ümit İlter, gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek isimli teröristlerin de bulunduğunu dile getiren Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptıkları ve örgütlerle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 bin 24 şüpheliden 973'ünün tutuklandığını söyledi.



Operasyonlar sonucu 171 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini aktaran Çataklı, 129 silah, 48 mayın/EYP, 52 el bombası, 610 kilogram patlayıcı ile 33 bin 970 muhtelif mühimmatın ele geçirildiği bilgisini verdi.



Uyuşturucu ile mücadele



Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Çataklı, 9 bin 845 operasyonda 14 bin 842 kişinin gözaltına alındığını, şüphelilerden bin 982'sinin tutuklandığını kaydetti.



Operasyonlarda bin 422 kilogram eroin, 10 bin 202 kilogram esrar ve 846 kilogram kokain ele geçirildiğine işaret eden Çataklı, kokain yakalamasındaki rakamın önemli olduğunu vurguladı.



Çataklı, operasyonlarda ayrıca 20 kilogram afyon sakızı, 84 kilogram metamfetamin, 19,1 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 53 bin 9 sentetik ecza, 716 bin 45 captagon, 555 bin 387 ecstasy ile bin 687 kök kenevirin ele geçirildiğini bildirdi.



Kaçakçılık ile mücadele



Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik bin 623 operasyonda gözaltına alınan 2 bin 603 kişiden 33'ünün tutuklandığını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, operasyonlarda 544 bin 600 paket kaçak sigara ve 231 bin 866 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiğini dile getirdi.



Asayiş verilerine ilişkin de bilgi veren Çataklı, 2018 ve 2019 yıllarının ilk iki ayı değerlendirildiğinde oto hırsızlığı olaylarının 2 bin 402'den yüzde 42,8 azalışla bin 374'e, otodan hırsızlığın 10 bin 793'ten yüzde 36,2 azalışla 6 bin 886'ya, kapkaç olaylarının 845'ten yüzde 26,3 azalışla 623'e, dolandırıcılık olaylarının ise 6 bin 334'ten yüzde 10,2 azalışla 5 bin 686'ya düştüğünü bildirdi.



Evden hırsızlık olaylarının Ankara'da bin 288'den yüzde 65,6 azalışla 443'e, İzmir'de 910'dan yüzde 42,5 azalışla 523'e, İstanbul'da da 4 bin 75'ten yüzde 34 azalışla 2 bin 690'a düştüğüne dikkati çeken Çataklı, evden hırsızlığın ülke genelinde 14 bin 464'ten 11 bin 527'ye indiğini ifade etti.



Şubat ayında ülke genelinde 3 güven/huzur uygulaması yapıldığını belirten Çataklı, bu uygulamalarda 1 milyon 84 bin 776 kişinin kontrol edildiğini, aranan 8 bin 960 kişinin yakalandığını, 31'i çocuk 39 kayıp kişinin bulunduğunu, 3 bin 26 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını söyledi.



Çataklı, denetimlerde 179 bin 180 aracın kontrol edildiği ve bin 187 aracın trafikten men edildiği bilgisini paylaştı.



Düzensiz göçle mücadele



Düzensiz göçle mücedele kapsamında bin 428'i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 731 düzensiz göçmenin yakalandığını bildiren Çataklı, 551 organizatörün gözaltına alındığını, şu ana kadar ülkesine dönen Suriyeli sayısının 314 bin 590 olduğunu söyledi.



Trafik kazaları



"Şubat 2019 ayı içinde meydana gelen 106 ölümlü trafik kazasında 121 kişi hayatını kaybetmiş, 10 bin 15 yaralanmalı trafik kazasında 16 bin 111 kişi yaralanmıştır." diyen Çataklı, 2018 yılının Kasım-Aralık, 2019 yılının Ocak-Şubat aylarından oluşan son 4 ay ile önceki yılın aynı dönemlerini mukayese etti.



İsmail Çataklı, söz konusu dönemlerde 763 olan ölümlü trafik kazasının yüzde 29 azalışla 544'e, 971 olan hayatını kaybedenlerin sayısının yüzde 34 azalış ile 638'e indiğini belirtti.



(Sürecek)

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