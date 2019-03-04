İçişleri Bakanlığından Şubat Ayı Değerlendirmesi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 tekil kişiye FETÖ'den işlem yapıldı, 30 bin 709'u halen tutukludur.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 tekil kişiye FETÖ'den işlem yapıldı, 30 bin 709'u halen tutukludur. FETÖ'den 19 bin 329 hükümlü bulunmaktadır." dedi.



Çataklı, Bakanlık Basın Toplantı Odası'nda yaptığı şubat ayı değerlendirmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle alınan tedbirlerin sorulması üzerine Çataklı, seçimlerin ülke genelinde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 19-26 Ocak'ta 7 bölgede 81 ilin valileri ve güvenlik birim amirlerinin katılımıyla "seçim bölge güvenliği" toplantıları yapıldığını hatırlattı.



Seçimlerin sorunsuz şekilde tamamlanması için Bakanlık merkezinde bakan yardımcıları başkanlığında seçim koordinasyon komisyonu, illerde de seçim koordinasyon merkezlerinin kurulumunu tamamladıklarını anlatan Çataklı, "GAMER merkezlerimiz seçim öncesi ve seçim günü illerimizde etkin bir şekilde çalışacaktır. Özellikle seçim sürecinde helikopter ve dronelardan da güvenlik önlemleri noktasında azami istifade etmeye gayret edeceğiz. Tüm bu önlemlerden de anlaşıldığı üzere seçim dönemi, İçişleri Bakanlığı için tam bir teyakkuz halidir." diye konuştu.



Çataklı, seçim günü sahil güvenlik personeli ile toplam 553 bin personelin görev başında olacağını ifade ederek, "Bu mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi. Bu olayların 89'u muhtarlık sec¸imleriyle ilgili yaşandı." ifadelerini kullandı.



CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili suikast iddialarının sorulması üzerine Çataklı, konuyla ilgili Ankara Valiliğinin açıklama yaptığını, güvenlik birimlerine herhangi bir müracaat, ihbar veya duyum bulunmadığına işaret etti.



FETÖ ile mücadele



FETÖ ile mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çataklı, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadelemiz titizlikle ve kararlılıkla devam etmektedir. 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 tekil kişiye FETÖ'den işlem yapıldı. 30 bin 709'u halen tutukludur. FETÖ'den 19 bin 329 hükümlü bulunmaktadır. ByLock çalışmaları kapsamında daha önce tespit edilmemiş 4 bin 676 şahsın ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ayrıca, bugüne kadar 95 bin 310 tekil kullanıcı tespit edildi. Bunlardan 79 bin 337 kişiye adli işlem yapıldı. 19 bin 144 kişinin işlemleri bu kapsamda devam ediyor.



Büfe ve ankesör operasyonları kapsamında bugüne kadar 780 operasyon yapıldı, 11 bin 153 kişi gözaltına alındı, 4 bin 324'ü tutuklandı. Gaybubet evleri operasyonları kapsamında ise 139 operasyonda bin 953 kişi gözaltına alındı, bin 48 kişi tutuklandı."



Polislerin oy kullanması



Polislerin oy kullanmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaları da yanıtlayan İsmail Çataklı, polislerin oylarını seçmen listelerinde kayıtlı oldukları yerlerde kullanacaklarına dikkati çekti.



Çataklı, "Bugünden sonra herhangi bir yerde görevlendirilmiş olsalar bile seçmen listesinde yer aldıkları ilçe dışında, Türkiye'nin herhangi bir ilçesinde oy kullanmaları zaten yasal olarak mümkün değil." dedi.



Beştepe'de görevli 5 bin polisin oyunu nerede kullanacağına ilişkin basına yansıyan haberleri de hatırlatan Çataklı, "Polisler de vatandaş, seçme hakları var. Nerede ikamet ediyorlarsa orada oy kullanacaklar. Seçim yaklaştıkça bu tür haberlerin artmamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Terörle mücadele



"Terörle mücadelede yurt içi operasyonları ne durumda? Terör örgütüne katılım düştü mü?" şeklindeki soru üzerine Çataklı, güvenlik güçlerinin sıfırın altında 30 dereceye varan soğuk hava ve sert kış koşullarına rağmen bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarına aralıksız devam ettiğini vurguladı.



Çataklı, operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:



"16 Aralık 2018'de başlayan ve 15 Nisan 2019'da bitecek olan kış operasyonları kapsamında 357 barınma bölgesinde 4 bin 407 operasyon planlandı. Gelinen noktada bu operasyonların yüzde 81'i yani 3 bin 551 operasyon tamamlandı. Operasyonlarda 124 terörist etkisiz hale getirildi. 262 silah, 133 el bombası, 105 el yapımı mayın, 2 bin 587 kilogram patlayıcı madde, 295 fünye, 524 tüp, 53 bin 287 mühimmat, 398 sığınak ve barınakta yaklaşık 9 ton yaşam malzemesi ele geçirildi."



Güvenlik güçlerinin etkin ve kararlı mücadelesi sayesinde terör örgütüne katılımın en düşük seviyede olduğuna dikkati çeken Çataklı, 1 Ocak-3 Mart 2019 döneminde terör örgütüne katılan kişi sayısının 12 olduğunu, buna karşın 27 teröristin ikna yöntemiyle güvenlik güçlerine teslim olduğunu dile getirdi.



Terör örgütlerinden kaçan kadınların sayısı



8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne de değinen Bakan Yardımcısı Çataklı, son 2,5 yılda terör örgütlerinden kaçan 234'ü PKK'lı olmak üzere 335 kadın teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu sözlerine ekledi.



(Bitti)

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