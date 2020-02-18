İçişleri Bakanlığından televizyon haberine tepki - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığından televizyon haberine tepki

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, özel bir televizyon kanalında yayımlanan "Akpınar Mahallesi'ndeki çadır alanına yardım gitmedi" haberine tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığından televizyon haberine tepki, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, özel bir televizyon kanalında yayımlanan "Akpınar Mahallesi'ndeki çadır alanına yardım gitmedi" haberine tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığından bir televizyon kanalında yayımlanan "Akpınar Mahallesi'ndeki çadır alanına yardım gitmedi" haberiyle ilgili yapılan açıklamada, "Türkçe anlamıyorsanız, İngilizce yazıyoruz, To: Fox News" ifadelerini kullanarak, Akpınar çadır alanı ve mahalleye yapılan yardımları tek tek sıraladı.

İçişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazetecilik çarpıtma değildir, üzülüyor ve tenkit ediyoruz" ifadeleri kullanılarak, "Tüm Elazığ, Malatya ve ülkemiz şahittir. İlk andan itibaren tüm kurumlarımızla, samimiyetle depremin yaralarını sarmaya çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Zarar vermek, yara açmak, milletimizin güvenini zedelemek için böyle yayın yapmak zorunda değilsiniz.

Bir gün iyiliğe işiniz düşebilir.

Bir gün AFAD'a işiniz düşebilir.

Yayın politikanızı eleştiriyoruz.

Ve aşağıda sunduğunuz haberin yeri olan...,

Sadece tarafımızdan son on beş günde gönderilen yardımların bir kısmını üzülerek sıralıyoruz.

Türkçe anlamıyorsanız, İngilizce yazıyoruz. To: Fox News."

Bakanlık, deprem anından bugüne kadar Akpınar Çadır Alanı ve mahalleye yapılan yardımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"60 çadır, 221 yatak, 700 battaniye, 355 bebek bezi, 196 Isıtıcı ve soba, 400 gıda kolisi, 180 gıda kartı, 50 koli meyve suyu, süt ve kek, 300 yastık, bin 250 torba odun, 450 adet 5 litre su, 500 torba kömür, (12.500 kg), 70 çocuk için mont, eldiven, iç giyim malzemesi ve ayakkabı gönderildi, 80 hane yaklaşık 300 kişi Sosyal Giyim Marketimizden faydalandı. ve ayrıca, Kızılay tarafından her gün sabah, öğle, akşam olmak üzere 3 öğün yemek dağıtılmaktadır."

(İHA)

Fox News, Akpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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