Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listedeki 2 teröristin, ailelerinin de ikna...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listedeki 2 teröristin, ailelerinin de ikna...

İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listedeki 2 teröristin, ailelerinin de ikna...

14 dakika önce

İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listedeki 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim oldukları bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listedeki 2 teröristin, ailelerinin de ikna..., System.String[]

İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listedeki 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim oldukları bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:10 Kaynak: AA
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