İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listedeki 2 teröristin, ailelerinin de ikna...
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İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listedeki 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim oldukları bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:10 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, terörden arananlar gri listedeki 2 teröristin, ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim oldukları bildirildi.
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