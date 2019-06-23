Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin etkisiz hale...
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İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin etkisiz hale...

25 dakika önce

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin etkisiz hale..., System.String[]
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:01 Kaynak: AA
Tunceli, Güncel
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