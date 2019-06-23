İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin etkisiz hale...
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İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:01 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, Tunceli
'de gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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