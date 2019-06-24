İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son iki günde 1'i "Turuncu", 3'ü "Gri" kategoride olmak üzere 4...
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İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son iki günde 1'i "Turuncu", 3'ü "Gri" kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:03 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından, Tunceli
'de son iki günde 1'i "Turuncu", 3'ü "Gri" kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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