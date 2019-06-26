Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale...
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İçişleri Bakanlığından, Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale..., System.String[]
İçişleri Bakanlığından, Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:01 Kaynak: AA
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