İçişleri Bakanlığından, Ülke Genelinde Yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" Kapsamında Çe?itli...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çe?itli suçlardan aranan 2 bin 423 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yapılan "Türkiye
Güven Huzur
Uygulaması" kapsamında çe?itli suçlardan aranan 2 bin 423 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:22 Kaynak: AA
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