Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından, Ülke Genelinde Yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" Kapsamında Çe?itli...

İçişleri Bakanlığından, Ülke Genelinde Yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" Kapsamında Çe?itli...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çe?itli suçlardan aranan 2 bin 423 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, Ülke Genelinde Yapılan
İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çe?itli suçlardan aranan 2 bin 423 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:22 Kaynak: AA

Huzur, Türkiye, Güncel
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