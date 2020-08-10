İçişleri Bakanlığından valiliklere koronavirüs tedbirleri genelgesi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından valiliklere koronavirüs tedbirleri genelgesi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, valiliklere 'COVİD-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığından valiliklere koronavirüs tedbirleri genelgesi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, valiliklere 'COVİD-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak. Denetimlerde, konaklama tesisleri, AVM'ler, pazar yerleri, lokanta, kahve, kıraathane ve kuaförler ile düğün ve nikah yapılan yerler tek tek kontrol edilecek.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 'COVİD-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde; temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği belirtildi. Bu çerçevede farklı tarihlerde illere gönderilen genelgelerle, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi doğrultusunda hazırlanan formlar kullanılarak süreklilik taşıyacak şekilde denetimler yapılması hususunda valiliklerin talimatlandırıldığı ifade edildi. Genelgede, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı belirtildi.

'SAĞLIK İÇİN, HEPİMİZ İÇİN' MOTTOSUYLA DENETİMBu kapsamda, tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından 'Sağlık için, hepimiz için' mottosu ile 11 Ağustos Salı günü yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirilecek. Bu denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanacak.KESİNTİSİZ VE SÜREKLİ DENETİMKoranavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirler ile belirlenen kurallar noktasında, gerek işletme sahiplerinin ve hizmet sağlayıcıların gerekse vatandaşların bilinçlendirilmeleri ve tedbirlere en üst seviyede uymalarını sağlamak amacıyla denetimler, kesintisiz ve süreklilik teşkil edecek şekilde gerçekleştirilecek. Bu amaçla önümüzdeki on gün boyunca konu/faaliyet alanı bazlı olacak şekilde (belirlenecek günlerde tüm lokanta ve restoranların denetlenmesi, diğer gün toplu ulaşım araçlarının kontrol edilmesi gibi) sahada etkin denetim yapılacak. Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (düğün, nişan, kına, sünnet düğünü, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek.

Vatandaşların toplu olarak bir arada bulunmasına sebep olduğu için 16.03.2020 tarihi itibariyle faaliyetleri durdurulan taziye evlerine ilişkin hem vatandaşların uyarılması hem de alınan bu önleme riayet edilip edilmediğinin denetlenmesi amacıyla bu konuda en doğru bilgi sahibi olan din görevlilerinin kolluk güçleri ile irtibatlandırılması sağlanacak. Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek, bunun için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden azami ölçüde istifade edilecek. Denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek. Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak.


İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından valiliklere koronavirüs tedbirleri genelgesi - Son Dakika
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