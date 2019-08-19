İçişleri Bakanlığından Van Büyükşehir'e görevlendirme - Van Valisi Bilmez
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in gelişi -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asılması -Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları VAN - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:19 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Van
Valisi Mehmet Emin Bilmez
'in gelişi
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın fotoğrafının asılması
-Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları VAN - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.
Kayyum ilk olarak Erdoğan'ın fotoğrafını astı Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanan Vali Mehmet Emin Bilmez, göreve başladı HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına İmamoğlu'ndan tepki: Kabul edilemez Lexus, LC coupe modelini Türkiye'de satışa sunacak! Sadece 2 kişide olacak