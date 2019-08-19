Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığından Van Büyükşehir'e görevlendirme - Van Valisi Bilmez
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İçişleri Bakanlığından Van Büyükşehir'e görevlendirme - Van Valisi Bilmez

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in gelişi -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asılması -Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları VAN - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in gelişi
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asılması
-Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları VAN - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.
Recep Tayyip Erdoğan, Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:19 Kaynak: AA
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