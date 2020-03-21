İçişleri Bakanlığından vatandaşlara uyarı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan "sosyal mesafe" kuralına asker uğurlamalarında da uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemler artırıldı. İçişleri Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan "sosyal mesafe" kuralına asker uğurlamalarında da uyulması konusunda vatandaşları uyardı. Bakanlığın sosyal medya hesabından "vatandaşlarımızın dikkatine" uyarısıyla yapılan paylaşımda, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan SOSYAL MESAFE kuralını ASKER UĞURLAMALARI'nda da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" denildi. - ANKARA