İçişleri Bakanlığından "yardım toplama" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından 'yardım toplama' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından "yardım toplama" açıklaması Açıklaması

26 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, bir banka hesabı ilan ederek veya makbuz karşılığında para toplayabilmesi için muhakkak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun hükümlerine uygun hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından

İçişleri Bakanlığı, gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, bir banka hesabı ilan ederek veya makbuz karşılığında para toplayabilmesi için muhakkak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun hükümlerine uygun hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, kamuoyunda, TBMM'nin iradesiyle yasalaşan 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun uygulanmasının altını çizmek için dün valiliklere gönderilen genelgeye ilişkin yapılan değerlendirmeler nedeniyle açıklama yapılma zorunluluğunun oluştuğu belirtildi.

Yardım Toplama Kanunu'nda, kamu yararına uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek ya da destek olmak üzere "gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin" kanunun 6'ncı maddesi gereğince yetkili makamlardan izin almak şartıyla yardım toplayabileceklerinin düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, bir banka hesabı ilan ederek veya bir makbuz karşılığında para toplayabilmesi için muhakkak bu kanun hükümlerine uygun hareket etmesi gerekir.

Bu kapsamda yardım toplamak için yardım toplanacak yer bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınması gerekmektedir. Bununla beraber kanunda izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca anılan kanunun 6'ncı maddesinde Cumhurbaşkanı kararıyla gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların valiliklerden izin almaksızın yardım toplayabileceği de hüküm altına alınmıştır."

"Belediye Kanunu ile düzenlenen husus net bir şekilde bağıştır"

Açıklamada, son günlerde yerel yönetimler başta olmak üzere bazı kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı banka hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştiklerinin görüldüğü vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda kendilerine verilen görevler çerçevesinde, şartlı/şartsız bağış yapmak isteyen vatandaşların her işlem için ayrı ayrı olmak üzere başvurusundan sonra belediyenin görevleriyle sınırlı olmak üzere bağış alabilmektedir. Şartlı bağışlar için her bir vatandaşın bireysel müracaatından sonra 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38/l maddesi gereğince belediye meclisinin kararı bağış kabul edebilmektedir. Yine her bir vatandaşın bireysel başvurusundan sonra 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/g maddesi gereğince belediye başkanının onayından sonra şartsız bağışlar alabilmektedirler.

Görüleceği üzere Belediye Kanunu ile düzenlenen husus net bir şekilde 'bağıştır' ve her bir vatandaşın başvurusu üzerine yetkili organın vereceği kararlar çerçevesinde işlem yapılabilecektir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun yardım toplaması hususlarıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır."

"Yardımın kapsamına göre il valisinden izin alınması gerekmektedir"

Bir hesap açılarak ve/veya makbuz karşılığında, başkaca bir idari işlem olmaksızın ilan edilen bir kampanyayla vatandaşlardan para/yardım toplanabilmesinin ancak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerinin usul ve esasları çerçevesinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun için de doğrudan Cumhurbaşkanlığınca belli bir kuruma, kişiye, vakıf ve derneğe görev verilmesi veya yetkilendirme yapılması, yardımın kapsamına göre il valisinden izin alınması gerekmektedir. Belirtilen yasal düzenlemelere uyulmadan yapılacak yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na açıkça aykırılık teşkil edecektir.

Bu kapsamda Bakanlığımız yapılacak tespitlerde, Yardım Toplama Kanunu hükümlerine aykırı faaliyet yürütenler hakkında ilgili kanunun 6'ncı maddesinin 'İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır' hükmü çerçevesinde gerekli işlemleri her aykırılıkta yaptığı gibi yapacaktır/yapmaktadır. Bakanlığımızca korunmaya çalışılan husus, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri, yani kanun koyucunun, TBMM'nin iradesi ve kamu düzeninin tesisidir."

Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:00 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz UŞAK Sosyal mesafeye uymadılar, valiyi kızdırdılar
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız         
22:07
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu         
22:05
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti         
21:44
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi         
21:42
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum         
21:27
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi         
21:02
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart         
20:52
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi         
20:37
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor         
20:36
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı         
20:07
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek         
19:38
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu         
19:34
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi         
19:12
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı 112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 22:26:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığından "yardım toplama" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]