İçişleri Bakanlığının 7 ilin giriş ve çıkış kısıtlamasını kaldırması - Son Dakika

Mersin'e giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasının ardından şehrin giriş ve çıkış noktalarından sivil araçlar geçmeye başladı. İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre Mersin'in de aralarında bulunduğu 7 kentin giriş ve çıkış kısıtlamasının kaldırılmasıyla Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda araç geçiş hareketliliği yaşandı. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir süredir sessizliğe bürünen Mersin Gişeleri sınırındaki otoyolda önceki günlere oranla araç yoğunluğunun arttığı görüntülendi.