İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde" 300 Bin TL'lik Gri Kategoride Bulunan Adnan...
1 saat önce
IHAAW200941-ASA/23-12-2018- İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde" 300 bin TL'lik gri kategoride bulunan Adnan Sav isimli terörist, Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
IHAAW200941-ASA/23-12-2018
- İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde" 300 bin TL'lik gri kategoride bulunan Adnan Sav isimli terörist, Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. 23.12.2018 20: 09: 41 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:15 Kaynak: İHA
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