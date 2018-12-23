Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde" 300 Bin TL'lik Gri Kategoride Bulunan Adnan...

İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde" 300 Bin TL'lik Gri Kategoride Bulunan Adnan...

1 saat önce

IHAAW200941-ASA/23-12-2018- İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde" 300 bin TL'lik gri kategoride bulunan Adnan Sav isimli terörist, Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığının
IHAAW200941-ASA/23-12-2018

- İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesinde" 300 bin TL'lik gri kategoride bulunan Adnan Sav isimli terörist, Habur Kara Hudut Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. 23.12.2018 20: 09: 41 TSI
NNNN - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:15 Kaynak: İHA

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