İçişleri Bakanlığının dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 60 milyon lira olarak belirlendi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığının dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 60 milyon lira olarak belirlendi

18.03.2022 09:49
İçişleri Bakanlığının dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 60 milyon lira olarak belirlendi

İçişleri Bakanlığınca dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 60 milyon lira olarak tespit edildi.

İçişleri Bakanlığınca dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 60 milyon lira olarak tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 3212 sayılı Kanun kapsamında 2022'de anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 60 milyon lira olarak belirlendi.

Anlaşma akdedilmeksizin protokol (mutabakat zaptı) ile verilebilecek mal ve hizmetlerin cinsi şu şekilde:

"Dışişleri Bakanlığınca uygun mütalaa verilmesi şartıyla, üçüncü ülkelere devri anlaşmalarla sınırlanmayan 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yayımlanan kontrole tabi malzeme listesinde yer alan malzemeler, bunlara ait dokümanlar, yedek parçalar ile arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri.

Birinci sıra kapsamına girmeyen malzemeler ile bunların arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri. Bilgi değişimini sağlayacak sistemlerin kurulması, bu sistemlerin arıza tespit danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri. Süresi 20 haftayı aşmayan dost ve müttefik ülkelere verilecek eğitimler (iaşe ve ibate giderleri dahil). Her türlü hava meydanı ve liman hizmetleri."

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İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanı, DOST Partisi, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığının dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 60 milyon lira olarak belirlendi - Son Dakika


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