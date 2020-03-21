İçişleri Bakanlığının genelgesine göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığının genelgesine göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün..., System.String[]

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:38 Kaynak: AA

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