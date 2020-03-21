İçişleri Bakanlığının genelgesine göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığının genelgesine göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığının genelgesine göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.
İçişleri Bakanlığının genelgesine göre berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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