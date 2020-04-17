İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından, İstanbul'da birçok noktada eş zamanlı denetimler başladı.
İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından, İstanbul'da birçok noktada eş zamanlı denetimler başladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:11 Kaynak: İHA
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