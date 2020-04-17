İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından, İstanbul'da birçok noktada eş zamanlı denetimler başladı.

İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00..., System.String[]

İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından, İstanbul'da birçok noktada eş zamanlı denetimler başladı. - İSTANBUL

İstanbul, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 03:11 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00... - Son Dakika
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