İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00...

İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından, İstanbul'da birçok noktada eş zamanlı denetimler başladı.

İçişleri Bakanlığının, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından, İstanbul'da birçok noktada eş zamanlı denetimler başladı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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