İçişleri Bakanlığının koordinesinde Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında duyarlı vatandaşların...
2 saat önce
İçişleri Bakanlığının koordinesinde Terörle Mücadele Harekatı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:48 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığının koordinesinde Terörle Mücadele Harekatı kapsamında duyarlı vatandaşların desteği ile terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek için yapılan operasyonlarda 118 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örğütünün kış üslenmesini engellemeye yönelik çok sayıda mağara, barınak ve sığınak tespit edilerek imha edildi. - ANKARA
Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak Karadeniz'de balık sezonu bereketli başladı