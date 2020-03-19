İçişleri Bakanlığının koronavirüs genelgesine uymayan işletmecilere ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığının koronavirüs genelgesine uymayan işletmecilere ceza - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının koronavirüs genelgesine uymayan işletmecilere ceza

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiğini, tedbir kararına uymayan 187 iş yerinin tekrar kapatıldığını ve 37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs genelgesine uymayan işletmecilere ceza, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiğini, tedbir kararına uymayan 187 iş yerinin tekrar kapatıldığını ve 37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyayı tehdit etmeyi sürdüren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığınca 81 valiliğe "Koronavirüs Tedbirleri" konulu art arda genelgeler gönderildi.

Genelgeler kapsamında ülke genelinde 15-18 Mart tarihlerinde 2 bin 716 bar, 2 bin 16 birahane, 8 bin 470 çalgılı/müzikli lokanta/kafe, 3 bin 841 çay bahçesi, 6 bin 21 dernek lokali, 340 diskotek, 549 gazino, 133 gece kulübü, 109 gösteri merkezi, 1338 hamam, 1233 her tür kapalı çocuk oyun alanı (AVM ve lokantalar içindekiler dahil), 4 bin 92 her türlü oyun salonu (atari ve playstation gibi), 8 bin 73 internet kafe, 3 bin 134 internet salonu, 18 bin 26 kafeterya, 57 bin 377 kahvehane, 470 kaplıca, 643 kır bahçesi, 13 bin 726 kıraathane, 62 konser salonu, 174 lunapark, 711 masaj salonu, 582 nargile kafe, 908 nargile salonu, 3 bin 740 nişan/düğün salonu, 282 pavyon, 399 sauna, 444 sinema, 503 SPA, 3 bin 481 spor merkezi, 419 taverna, 95 tiyatro, 583 yüzme havuzu, 4 bin 692 taziye evi olmak üzere 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi.

Denetimlerde tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı, bunlardan 150'sine idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

Ayrıca, 37 işletmeci hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:08 Kaynak: AA

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