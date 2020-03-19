İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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