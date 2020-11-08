İçişleri Bakanlığının Kovid-19 denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi.

Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığının Kovid-19 denetimlerinde 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi. - Son Dakika

42. İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı! Metrobüs seferleri FSM'den yapılacak

ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım

Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı

Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım