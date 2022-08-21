"Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa 'daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah."

Kaynak: AA

Ekinci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye telefonu - Son Dakika

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