Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye telefonu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye telefonu

21.08.2022 18:39

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın Derik'te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye dileklerini ilettiği telefon görüşmesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın Derik'te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye dileklerini ilettiği telefon görüşmesine yer verildi.

Aileyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonundan görüşen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yüreğimiz dağlandı, milletçe dağlandı. Böyle büyük bir felaket, böyle büyük bir kaza bizleri milletçe üzdü. Manisa'daydım, haberi orada aldım. Rabbim sabrınızı artırsın inşallah."

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Kaynak: AA

Ekinci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye telefonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kazada hayatını kaybeden Ekinci'nin ailesine taziye telefonu - Son Dakika
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