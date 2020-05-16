İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan...
İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri dün 81 ilde eş zamanlı berber/kuaför/güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım faaliyetleri ve...
İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri dün 81 ilde eş zamanlı berber/kuaför/güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, yeni tip korona virüsle mücadele (Covid-19) kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 02:47 Kaynak: İHA
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