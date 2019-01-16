İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"Nde 300 Bin Lira Ödülle Gri Kategoride Yer Alan...
1 saat önce
İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK
'lı terörist Rıdvan Ertaş, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:59 Kaynak: AA
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