Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan El Kaide terör...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 'turuncu' kategoride yer alan El Kaide terör... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan El Kaide terör...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan El Kaide terör örgütü üyesi M.C. İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan El Kaide terör örgütü üyesi M.C. İstanbul'da yakalandı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:38 Kaynak: İHA
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