İçişleri Bakanlığının "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığının "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi uygulanmaya başlandı

01.06.2022 14:32

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla ilgili "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi sınır kapılarında uygulanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla ilgili "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi sınır kapılarında uygulanmaya başlandı.

Genelge uyarınca sınır kapılarından giriş yapanlar için PCR test raporu veya negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmıyor.

Romanya'dan İstanbul'a yolculuk yapan Vedat Karacan, Kapıkule Sınır Kapısında AA muhabirine, uygulamayla sınır kapısından daha hızlı geçiş yaptıklarını söyledi.

PCR test raporu ile ilgili daha önce bazı sorunlar yaşadığını ifade eden Karacan, "Bazen internet çalışmadığı zaman belge aktif olmuyor ve beklerken gün burada geçiyordu. Belge telefonumdaydı şarjım bitti ve açılması için bekledim vakit kaybına neden oluyordu. Şimdi geçişlerimiz daha kolay." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Atilla Ateş ise belge zorunluluğunun kaldırılmasıyla sınır kapılarından geçişin daha hızlı olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan'dan gelen Kadir Şerif ise Edirne'ye sık sık geldiğini belirterek, "PCR testi istenmemesi bizi daha mutlu etti. Kapıdaki işlemlerimizi hallettikten sonra yolumuza devam ediyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 81 il valiliğine "Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelgede Türkiye'ye girişlerde, azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR veya girişten azami 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacağını bildirilmişti.

İçişleri Bakanlığının Ülkeye Giriş Tedbirleri genelgesi uygulanmaya başlandı
İçişleri Bakanlığının Ülkeye Giriş Tedbirleri genelgesi uygulanmaya başlandı
İçişleri Bakanlığının Ülkeye Giriş Tedbirleri genelgesi uygulanmaya başlandı
İçişleri Bakanlığının Ülkeye Giriş Tedbirleri genelgesi uygulanmaya başlandı
İçişleri Bakanlığının Ülkeye Giriş Tedbirleri genelgesi uygulanmaya başlandı

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İçişleri Bakanlığından 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge: PCR test zorunluluğu kaldırıldı İçişleri Bakanlığından 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge: PCR test zorunluluğu kaldırıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığının 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' genelgesi uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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