"Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" kampanyası İstanbul'da başlatıldı - Son Dakika
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"Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" kampanyası İstanbul'da başlatıldı

29.09.2022 13:49
"Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" kampanyası İstanbul'da başlatıldı

İçişleri Bakanlığının "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlattığı farkındalık kampanyası kapsamında Maltepe Bağlarbaşı İlkokulu önünde etkinlik yapıldı.

İçişleri Bakanlığının "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlattığı farkındalık kampanyası kapsamında Maltepe Bağlarbaşı İlkokulu önünde etkinlik yapıldı.

Sürücüler üzerinde doğru davranış modelinin geliştirilmesinin amaçlandığı kampanyada Milli Eğitim Bakanlığına bağlı belirlenen okullarda ve yaya ile okul geçitlerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Maltepe Bağlarbaşı İlkokulu önündeki etkinliğe İlçe Kaymakamı Bahri Tiryaki, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, zabıta ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul önündeki yaya geçidinde boyama yapan Tiryaki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından birkaç yıldır yaya geçitlerinin yayalar tarafından kullanılması için farkındalık çalışması başlatıldığını söyledi.

Tiryaki, bu kapsamda yaya geçitlerinde öğrencilerle birlikte olduklarına değinerek, "Yaya geçitlerinde farkındalığı arttırmak ve okul önlerindeki yaya geçitlerini daha sağlıklı kullanmak amacıyla görevlilerimizle birlikteyiz. Bugünkü farkındalığımızın mottosu 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu.' Sürücülerimizi, yaya geçitlerini vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin kullanması için duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaymakam Tiryaki, konuşmasının ardından öğrencilerle yaya geçidinden geçerek, sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti. Sürücüler de uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Trafik kazalarının yüzde 50 azaltılması amaçlanıyor

Kampanya ile trafikte yaya önceliğine dikkati çekme, sürücü duyarlılığını artırma ve trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor. Kampanya çerçevesindeki etkinliklerle geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşturup trafikte yaya önceliğine dikkati çekilecek.

Hafta boyunca sosyal medya platformları başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlarda, kurumsal iletişim sayfalarında, basın ve yayın organlarında, billboardlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında kampanya içerikleri kullanılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' kampanyası İstanbul'da başlatıldı - Son Dakika

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