Gercüş'te "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gercüş'te "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

29.09.2022 15:36
Gercüş'te "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

İçişleri Bakanlığının "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlattığı farkındalık kampanyası kapsamında Gercüş ilçesinde etkinlik yapıldı.

İçişleri Bakanlığının "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı başlattığı farkındalık kampanyası kapsamında Gercüş ilçesinde etkinlik yapıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi Hükümet Caddesi Ziya Gökalp Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe katılan Batman Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz ve Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, yaya geçindeki çizgileri sembolik olarak kırmızıya boyadı.

Ersöz, yaya önceliğini önemsediklerini belirterek, projenin farkındalık oluşturmak için uygulandığını ifade etti.

Yayalara öncelik vermenin medeniyetin gereği olduğunu dile getiren Ersöz, herkesi bu konuda hassas davranmaya davet etti.

Daha sonra durdurulan araçların sürücülerinden yaya geçitlerinde duyarlı olmaları istendi. Belediye Başkanı Günaydın öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

YORUMLAR
500
Taliban'ın önde gelen isimlerinden Stanekzai, kız okullarının açılmasını istedi Taliban'ın önde gelen isimlerinden Stanekzai, kız okullarının açılmasını istedi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Gündüz Günaydın, Hükümet, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gercüş'te 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
18:07 Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 20:54:35. #1.12#
SON DAKİKA: Gercüş'te "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement