Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı

6 saat önce

Son dakika: İçişleri Bakanlığı; Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli, Gökçebağ belediye başkanlarını görevden uzaklaştırarak yeni görevlendirme yaptı.

İçişleri Bakanlığınca, 8 HDP'li Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı, bu belediye başkanlıklarına yeni görevlendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, Diyarbakır Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Diyarbakır Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, Diyarbakır Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan, Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak, Bitlis Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir, Iğdır Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa, Siirt Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek, Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

YERLERİNE ATAMA YAPILDI

Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, Batman Belediye Başkan Vekilliğine İçişleri Bakanlığınca Batman Valisi Hulusi Şahin, Diyarbakır Valiliğince Ergani Belediye Başkan Vekilliğine Ergani Kaymakam Vekili Abdulselam Öztürk, Eğil Belediye Başkan Vekilliğine Eğil Kaymakamı İdris Arslan, Lice Belediye Başkan Vekilliğine Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal, Silvan Belediye Başkan Vekilliğine Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, Bitlis Valiliğince Güroymak Belediye Başkan Vekilliğine Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Iğdır Valiliğince Halfeli Belde Belediye Başkan Vekilliğine Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Siirt Valiliğince Gökçebağ Belde Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın görevlendirildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR VE KOVUŞTURMALAR

Gözaltına alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından, gözaltına alınan Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından, gözaltına alınan Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, gözaltına alınan Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, gözaltına alınan Silvan Belediye Başkanı Naşide Toprak hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma ve kovuşturma, Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma bulunuyor.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Ergani, Batman, Lice, Eğil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:42 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı         
22:33
Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir Ahmet Nur Çebi: Ligler Haziran sonuna sarkarsa, bu haliyle tescil edilebilir         
15:51
Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi Demba Ba, transfer için Beşiktaş'a haber gönderdi         
15:21
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı         
15:18
Minibüs şoförlüğünden bin 500 araçlık filoya! İşte koronavirüse yakalanan Abdürrahim Albayrak'ın başarılı hayat hikayesi Minibüs şoförlüğünden bin 500 araçlık filoya! İşte koronavirüse yakalanan Abdürrahim Albayrak'ın başarılı hayat hikayesi         
14:34
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum         
10:07
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi Son dakika: Koronavirüsün sıçramadığı son komşumuzda da ilk vaka tespit edildi         
08:10
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı         
19:58
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak         
16:44
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 03:30:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]