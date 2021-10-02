İçişleri: Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu (3) - Son Dakika

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesi Yolaçtı köyünde görevi başında teröristlerce şehit edilen enerji çalışanları Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya için başsağlığı açıklamasında bulundu.

BAKAN DÖNMEZ: ER YA DA GEÇ HESABI SORULACAKTIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimize hizmet götürmek; evlerimize, okullarımıza ve hastanelerimize enerji vermek için gece gündüz çalışırken şehit edilen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bunu yapan teröristlerden er ya da geç adalet önünde hesabı sorulacaktır" dedi.

Haber: ANKARA,