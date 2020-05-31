İçişleri: Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem... - Son Dakika

İçişleri: Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem...
İçişleri: Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin de etkisiz hale getirildiği belirlendi.
İçişleri: Bitlis Sehi Ormanları bölgesindeki operasyonda, gri listede yer alan terörist Adem Çelebi'nin de etkisiz hale getirildiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:49 Kaynak: AA
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