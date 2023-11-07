66 ilde silah kaçakçılığı yapan 715 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen Mercek Operasyonları'nda 715 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "66 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen Mercek operasyonları kapsamında;
Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız! İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van'da olmak üzere 66 ilimizde operasyonlar gerçekleştirildi.
Son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda toplam 629 silah yakalandı. Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler:
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