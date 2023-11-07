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66 ilde silah kaçakçılığı yapan 715 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

66 ilde silah kaçakçılığı yapan 715 kişi gözaltına alındı

Son Güncelleme: 07.11.2023 08:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, silah kaçakçılarına yönelik 66 ilde yapılan Mercek operasyonlarında 715 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, ''Mücadelemiz kararlılıkla sürecek'' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen Mercek Operasyonları'nda 715 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "66 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen Mercek operasyonları kapsamında;

  • 526 Ruhsatsız Tabanca,
  • 35 Kurusıkı Tabanca,
  • 10 Uzun Namlulu Tüfek,
  • 58 Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.
  • 715 Şüpheli Şahıs Gözaltına Alındı.

66 İLDE BÜYÜK OPERASYON

Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin Ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız! İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van'da olmak üzere 66 ilimizde operasyonlar gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda toplam 629 silah yakalandı. Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler:

  • İstanbul'da 116 tabanca 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 149 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • İzmir'de 33 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Adana'da 25 tabanca ele geçirildi. 38 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Konya'da 25 tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı.
  • Bursa'da 24 tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Mersin'de 24 tabanca ele geçirildi. 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Gaziantep'te 23 tabanca ele geçirildi. 29 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
  • Samsun'da 21 tabanca ele geçirildi. 26 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum."
İçişleri'den Mercek Operasyonu! 66 ilde silah kaçakçılığı yapan 715 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 66 ilde silah kaçakçılığı yapan 715 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 66 ilde silah kaçakçılığı yapan 715 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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