İçişleri: "Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri, fabrika, işletme, toplu ulaşım araçları ve tesislere 39 bin 987 uyarı cezası verildi" - Son Dakika

İçişleri: "Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri, fabrika, işletme, toplu ulaşım araçları ve tesislere 39 bin 987 uyarı cezası verildi"
26.10.2020 16:17
İçişleri: "Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri, fabrika, işletme, toplu ulaşım araçları ve tesislere 39 bin 987 uyarı cezası verildi"
İçişleri: "Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri, fabrika, işletme, toplu ulaşım araçları ve tesislere 39 bin 987 uyarı cezası verildi"
Fabrika, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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