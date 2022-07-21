İçişleri: Diyarbakır'da 'Eren Abluka-23 Narko Terör' operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Diyarbakır'da 620 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-23 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık Narko Terör' operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır'ın Lice ve Kıralan bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 620 personel 39 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde, İl Jandarma Komutanlığı ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nca Lice ilçesi Kıralan Mahallesi kırsalında 19 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda 5 kilogram 247 gram esrar, 407 bin 500 kök kenevir ve 600 metre sulama hortumu ele geçirildi.