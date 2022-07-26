İçişleri: Diyarbakır'da 'Eren Abluka- 25' operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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İçişleri: Diyarbakır'da 'Eren Abluka- 25' operasyonu başlatıldı

26.07.2022 10:31
İçişleri: Diyarbakır'da 'Eren Abluka- 25' operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 820 personel ve 52 operasyonel timle 'Eren Abluka- 25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko-Terör Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 820 personel ve 52 operasyonel timle 'Eren Abluka- 25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko-Terör Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'ın Hani ilçesini kapsayan 'Eren Abluka- 25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonda İl Jandarma Komutanlığı'nca; jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu su timlerinden oluşan 820 personel, 52 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde, Turalı Mahallesi kırsalında 50 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda; 2 milyon 293 bin 180 kök kenevir, 260 bin kök skunk, 33 kilogram 400 gram kubar esrar, 39 kilogram 400 gram toz esrar, 4 bin 765 metre sulama hortumu ve 2 su motoru ele geçirildi.


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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 820 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör' Operasyonu... İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 820 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-25 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser Narko Terör' Operasyonu...
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Jandarma, Hani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri: Diyarbakır'da 'Eren Abluka- 25' operasyonu başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri: Diyarbakır'da 'Eren Abluka- 25' operasyonu başlatıldı - Son Dakika
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