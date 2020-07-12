İçişleri: Erzurum Şenkaya'da, 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma ekiplerinin Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlediği operasyonda, 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzurum Şenkaya'da 3 terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine dün İl Jandarma Komutanlığı'nca operasyon başlatıldığı ve çıkan çatışmada 'Hejar' kod adlı terörist Halis Eroğlu'nun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Devam eden operasyonda sıkıştırılan 2 terörist, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesine sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi. Teröristlerle birlikte, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, -