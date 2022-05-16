Son dakika haberleri! İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı

16.05.2022 12:11
Son dakika haberleri! İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı ve 'Ebi Enes El Kahtani' kod adlı 'canlı bomba' Beşşar El Mizhen'in, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandığı açıklandı.

İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı ve 'Ebi Enes El Kahtani' kod adlı 'canlı bomba' Beşşar El Mizhen'in, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandığı açıklandı. Yakalanan teröristle bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bombalı eylemin engellendiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el koyulan flash bellek içeriğindeki inceleme sonucu DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel döküman tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, örgütsel dökümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı. İl TEM Şube Müdürlüğü'nce 'Ebi Enes El Kahtani' kod adlı terörist Beşşar El Mızhen, Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Açıklamada, "Teröristin DEAŞ terör örgütüne sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi" denildi. Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eyleminin engellendiği kaydedildi.

LAR GEÇİLDİ

ANKARA, -


Son dakika haberleri! İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı
Son dakika haberleri! İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı
Son dakika haberleri! İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı
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Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı. Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı. TEM büyük bir faciayı engelledi! Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı TEM büyük bir faciayı engelledi! Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İçişleri: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika
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