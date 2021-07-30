İçişleri: Eylem hazırlığındaki terörist 2 kilo patlayıcıyla yakalandı - Son Dakika

İçişleri: Eylem hazırlığındaki terörist 2 kilo patlayıcıyla yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristin, 2 kilogram ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, dün akşam Mardin- Kızıltepe yolunda gerçekleştirilen uygulamada aracı durdurdu. Yapılan aramada; araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli, yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi. Araçta bulunan terör örgütü PKK/KCK mensubu yakalanarak, gözaltına alındı. Bombalı eylem hazırlığındaki terörist, adli işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.