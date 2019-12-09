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İçişleri: Fransa uyruklu 11 yabancı terörist, sınır dışı edildi
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa uyruklunun sınır dışı edildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:01 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa uyruklunun sınır dışı edildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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