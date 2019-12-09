Son Dakika Haberleri: İçişleri: Fransa uyruklu 11 yabancı terörist, sınır dışı edildi
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İçişleri: Fransa uyruklu 11 yabancı terörist, sınır dışı edildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa uyruklunun sınır dışı edildiği açıklandı.

İçişleri: Fransa uyruklu 11 yabancı terörist, sınır dışı edildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 11 Fransa uyruklunun sınır dışı edildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.


İçişleri Bakanlığı, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:01 Kaynak: DHA
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