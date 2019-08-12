Son Dakika Haberleri: İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen...
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İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen...

1 saat önce

İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri:
İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
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