İçişleri: Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri: Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

İçişleri: Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı.

İçişleri: Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Hırvatistan uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.


İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:38 Kaynak: DHA
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