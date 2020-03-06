İçişleri: Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Hırvatistan uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi