İçişleri: Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika

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İçişleri: Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
6 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:58 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiği açıklandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Hırvatistan uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
ANKARA,
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