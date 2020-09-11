İçişleri: İzolasyon koşullarına uymayanlar yurtlarda karantinaya alınacak - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilerin karantina süreçlerini yurt veya pansiyonlarda tamamlayacağını, ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon' konulu genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin 'elzem' olduğu ifade edildi. Ayrıca mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde, Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında, bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalındığı belirtildi. Genelgede ayrıca İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak, ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiklerinin anlaşıldığına dikkat çekildi.

'KARARI İHLAL EDENLER, ZORUNLU İZOLASYONA TABİ TUTULACAK'1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 72'nci maddesinin 'Hasta olanlar veya hasta olduğundan şüphe edilenler' ile ilgili hükmü kapsamında alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: "İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce yurt/pansiyon gibi yerler belirlenecek. Yurt veya pansiyonların yönetimi vali tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacak. Valiler tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak, bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı karşılanacak. Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak. İzolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları Kızılay tarafından giderilecek. İzolasyona tabi tutulan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli valiliklerce görevlendirilecek. Yurt ve pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek. Yurt ve pansiyonların güvenliği mülki idare amiri gözetiminde 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli görevlendirilecek. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler; valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacak. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valiliklerce karşılanacak."

Genelgede ayrıca izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacağı ve bu kişilerin, valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacağı ifade edildi.