İçişleri: Karayollarında sıkı denetim uygulanacak - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen, karayollarında sıkı denetim uygulanacağını ve ülke genelinde günlük 18 bin 564 trafik personelinin görev alacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen Ramazan Bayramı'nda trafik ekipleri yollarda denetimlerini sürdürecek. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların refakatçileri ile birlikte tek yön olarak istedikleri yerlere gitmesi, tarım ürünü hasadı için gidenler ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların oluşturabileceği yoğunluk nedeniyle olası kazaların önüne geçebilmek için karayollarında denetimler artırılacak. Ramazan Bayramı'nda, trafik tedbirlerinde günlük ortalama polis ve jandarma olmak üzere toplam 18 bin 564 trafik personeli görevli olacak. Bayram tatili süresince toplam 59 bin 52 trafik ekibi/timi ile polis ve jandarmadan oluşan 111 bin 384 personel görevli bulunacak. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda havadan denetimlere ağırlık verilecek. Bu kapsamda 16 ilde helikopter ile 76 ilde drone ile trafik denetimi gerçekleştirilecek.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, bayram tatilinin 23-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında 4 gün planlanmasına rağmen trafik tedbirlerinin 22-27 Mayıs 2020 tarihleri arasında 6 gün süreyle uygulanacağı belirtildi.

767 MAKET POLİS VE JANDARMA ARACI YERLEŞTİRİLDİ

Trafik ihlalleri ve kazaların arttığı kesimler ile trafiğin yoğunlaştığı bölgelerde, trafik ekiplerinin görünürlüğünü arttırmak amacıyla yerleştirilen maket model araç uygulamasına devam edilecek. 78 ilde 767 maket trafik ekip aracı, tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle görünür bir şekilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi.

SEYAHAT BELGELERİ KONTROL EDİLECEK

Şehirler arası yolcu taşımacılığında yüzde 50 kapasite uygulamasına devam edilecek. Ayrıca, yollarda 65 yaş üstü vatandaşlar ile tarım ürünleri hasadı kapsamında seyahat izni verilen vatandaşların izin belgeleri kontrol edilecek. Terminallerde ve ara istasyonlarda denetimler artırılacak, terminal ve izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek. Sefere çıkan bütün otobüsler denetlenecek, şoförleri kural ihlali yapmamaları, sürücü ve yolcuları seyahat süresince emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirilecek. Otobüslerin karışmış olduğu kazalar da dikkate alınarak özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk/yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontrolleri ve dinlenmeleri sağlanacak.