Son Dakika Haberleri: İçişleri Komisyonu toplandı
Son Dakika Politika İçişleri Komisyonu toplandı

İçişleri Komisyonu toplandı

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisiıyd (TBMM) İçişleri Komisyonu toplandı.

İçişleri Komisyonu toplandı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisiıyd (TBMM) İçişleri Komisyonu toplandı.


İçişleri Komisyonu, Cemalettin Güvenç başkanlığında toplandı. 'Türkiye'de göç yönetimi' başlıklı toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu milletvekillerine bilgi verecek. - ANKARA

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mete Yarar: "Hala 'PYD terör örgütü müdür' tartışması yapılıyorsa vay halimize"
NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na tebrik ziyareti Yeni parti için tarih veren Ahmet Davutoğlu, 67 kişilik listeyi yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:02:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Komisyonu toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]