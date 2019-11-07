Son Dakika Haberleri: İçişleri Komisyonu toplandı
Son Dakika Güncel İçişleri Komisyonu toplandı

İçişleri Komisyonu toplandı

7 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisiıyd (TBMM) İçişleri Komisyonu toplandı.

İçişleri Komisyonu toplandı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisiıyd (TBMM) İçişleri Komisyonu toplandı.

İçişleri Komisyonu, Cemalettin Güvenç başkanlığında toplandı. 'Türkiye'de göç yönetimi' başlıklı toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu milletvekillerine bilgi verecek.

(İHA)

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
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