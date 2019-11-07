İçişleri Komisyonu toplandı
7 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisiıyd (TBMM) İçişleri Komisyonu toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:55 Kaynak: İHA
Türkiye Büyük Millet Meclisiıyd (TBMM) İçişleri Komisyonu toplandı.
İçişleri Komisyonu, Cemalettin Güvenç başkanlığında toplandı. 'Türkiye'de göç yönetimi' başlıklı toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu milletvekillerine bilgi verecek.
(İHA)
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