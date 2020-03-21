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İçişleri: "Lokanta, restoranlar, pastahane ve benzeri iş yerleri, saat 24: 00 itibariyle sadece...
6 saat önce
İçişleri: "Lokanta, restoranlar, pastahane ve benzeri iş yerleri, saat 24: 00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, hizmet verecek"
İçişleri: "Lokanta, restoranlar, pastahane ve benzeri iş yerleri, saat 24: 00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, hizmet verecek"
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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