İçişleri: Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı - Son Dakika
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İçişleri: Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

21.04.2022 13:23
İçişleri: Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK/PYD/YPG'li teröristin jandarma operasyonuyla yakalandığını, yardım eden 7 şüphelinin de gözaltında alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 PKK/PYD/ YPG'li teröristin jandarma operasyonuyla yakalandığını, yardım eden 7 şüphelinin de gözaltında alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'de bulunan sözde üst düzey PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla sansasyonel bombalı eylemler yapılması amacıyla bir grup teröristin, özel eğitim verilerek yasa dışı yollarla yurda sokulacağı tespit edildi. Bunun üzerine Jandarma İstihbarat Komutanlığı çalışma başlattı. Teröristlerin bulunmasına yönelik oluşturulan özel ekibin titiz çalışması sonucu eylem hazırlığındaki 2 PKK/PYD/YPG'li terörist tespit edilerek, takibe alındı. Jandarma tarafından Suriye ve Şanlıurfa'da eş zamanlı yapılan operasyonda biri Resulayn'da diğeri ise Ceylanpınar'da bulunan teröristler, çok miktarda patlayıcı ile birlikte yakalandı. Operasyonda uzaktan komuta edilerek patlatılan 3 kilo C-4 patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyaller ele geçirildi.

7 GÖZALTI

Sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucu örgüt mensuplarına patlayıcıların taşınması konusunda yardım eden 7 şüpheli de gözaltında alındı. Teröristlere eylem talimatının Suriye/Haseke'de bulunan üst düzey örgüt mensubu tarafından verildiği öğrenildi. Yakalanan teröristlere, yurt içinde bombalı eylemler yapmak üzere Suriye'de özel olarak keskin nişancı eğitimi, mayın döşeme eğitimi, istihbarat toplama eğitimi ve sabotaj eğitimi verildiği; sözde örgüt üst yönetimince metropoller başta olmak üzere eylem yapmak için talimat verildiği belirlendi. Jandarma tarafından yakalanan 2 terörist ve işbirlikçilerinin, Suriye'de harekat bölgelerinde bulunan güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik gerçekleştirilen birçok bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi.


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Jandarma, Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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